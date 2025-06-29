Карта бойових дій на 29 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Такі дані 29 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні на 29 червня 2025

Ситуація в Україні на 29 червня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 22 боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе, Новосілка та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

Втрати РФ на 29 червня 2025

особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;

танків – 10 976 (+6);

бойових броньованих машин – 22 915 (+7);

артилерійських систем – 29 689 (+24);

РСЗВ – 1 425;

засоби ППО – 1 189;

літаків – 420;

гелікоптерів – 337;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 426 24 (+147);

крилаті ракети – 3 394;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);

спеціальна техніка – 3921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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