На Херсонщині ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів – Волошин

Українські військові контролюють більшість дніпровських островів на Херсонщині та успішно відбивають спроби російських загарбників висадитись на них.

Про це в ефірі теремарафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

– Острівна зона у переважній більшості, у дуже переважній більшості, простіше кажучи, перебуває під контролем Сил оборони України. Противник кілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні – там, де острови Нестрига, Козулиський, Забич, – розповів він.

Ворог чинив спроби не лише висадитись а й, можливо, мав на меті захопити якийсь плацдарм. Однак всі ці спроби були безуспішними.

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Ситуація біля Антонівських мостів

За словами Волошина, біля Антонівських мостів, за декілька кілометрів від острівної зони, РФ також намагається підійти до українських позицій, однак Сили оборони знищують ворога.

– Ну і основне завдання, що зараз ворог робить – це намагається евакуювати свої втрати, намагається здійснити якесь там хоча б логістичне забезпечення своїх підрозділів, які зараз перебувають на херсонському напрямку, тому що Сили оборони України тут їм не дають діяти і втілювати свої плани в життя, – додав Волошин.

Крім того, Волошин розповів, що противник для проведення штурмових дій малими групами піхоти зосереджує певну кількість сил і засобів на півдні України.

– Він зосереджує чимало такої піхоти, щоб ці штурмові дії тривали постійно, щоб були штурми високої інтенсивності. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перекинув туди… додатковий полк… Але я хочу вас запевнити, що полк – це не дуже багато для того, щоб проводити якісь серйозні масштабні наступальні дії, – додає Волошин.

Він наголошує, що українські військові здатні знищити таку кількість російських сил, як і решту російських підрозділів.

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