РФ намагається захопити Кам’янське на Запоріжжі: у чому важливість цього плацдарму

Російські війська вже кілька днів поспіль намагаються захопити населений пункт Кам’янське в Запорізькій області. Для ворога це важливе місце, адже розташоване на висоті та поблизу траси Сімферополь – Харків.

Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

Росіяни намагаються захопити Кам’янське

– Уже декілька днів поспіль противник намагається саме на цьому напрямку захопити названий населений пункт (Кам’янське, – Ред.), прорвати нашу оборону і вийти на правий берег річки Янчекрак, – розповів Волошин.

Проте він зауважив, що всі атаки росіян безрезультатні. Українські захисники продовжують утримують свої позиції і не дають ворогу просунутися вперед.

Зараз дивляться

– Я хочу запевнити, що жодних втрат позицій у цьому населеному пункті Сили оборони України не зазнали. Тобто ми тримаємо цей населений пункт і успішно відбиваємо ворожі атаки, – додав він.

Волошин пояснив, чому Кам’янське важливе для ворога: населений пункт розташований на височині та біля траси Сімферополь – Харків. Це робить його вигідним плацдармом, оскільки тоді росіяни могли б обстрілювати Степногірськ із далекобійних артилерійських систем.

Крім того, це б дозволило окупантам діставати до південних околиць Запоріжжя.

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