Україна дала чіткий сигнал партнерам: Зеленський про вихід України з Оттавської конвенції
РФ ніколи не була учасницею Оттавської конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Зокрема не тільки зараз, у війні проти України.
Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
– Сьогодні ж підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України.
Він наголосив, що це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які є.
– І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, – додав голова держави.
Зеленський про вихід з Оттавської конвенції
Як зауважив президент, Україна робить цей політичний крок і дає таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватися.
– Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони, – додав він.
До того ж, Зеленський повідомив, що наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС – це тепер будуть на 100% також санкції України.