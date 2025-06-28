Український воїн, якого вважали зниклим безвісти, відбивав позиції – Решетилова

Український військовий, якого вважали зниклим безвісти, був пораненим, виходив з тимчасово окупованої території та навіть допомагав відбивати позиції.

Історією українського бійця поділилася уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

Як поранений український воїн відбивав позиції

За словами військового омбудсмена, щотижня обробляється понад сотня скарг про порушення прав українських захисників.

Зараз дивляться

Решетилова розповіла про особливо важкі та вражальні випадки, з якими вже їй довелося працювати.

– Були випадки, коли військова частина вважала бійця зниклим безвісти. А він вижив, поранений, виходив з окупованої території й навіть допомагав відбивати позиції, – поділилася Решетилова.

Вона звернула увагу, що подібні історії з українськими воїнами надихають працювати ще більше.

Решетилова розповіла, що погодилася на посаду військового омбудсмена, щоб мотивувати людей залишатися чи долучатися до служби.

На її думку, якщо вдасться повернути мотивацію хоча б кільком військовим на день – значить, день прожито не даремно.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців – військовим омбудсменом.

Ольга Решетилова розповідала, з якими зверненнями та скаргами до неї можуть звертатися українські захисники.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.