Втрати ворога на 29 червня: ЗСУ знищили 1220 окупантів і 24 артсистеми

Втрати ворога на 29 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 220 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 222-у добу повномасштабної війни становлять близько 1 018 940 осіб.

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Втрати РФ на 29 червня 2025 року

особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;

танків – 10 976 (+6);

бойових броньованих машин – 22 915 (+7);

артилерійських систем – 29 689 (+24);

РСЗВ – 1 425;

засоби ППО – 1 189;

літаків – 420;

гелікоптерів – 337;

дронів оперативно-тактичного рівня – 426 24 (+147);

крилаті ракети – 3 394;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);

спеціальна техніка – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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