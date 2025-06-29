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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 29 червня: ЗСУ знищили 1220 окупантів і 24 артсистеми

танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 29 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 220 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 222-у добу повномасштабної війни становлять близько 1 018 940 осіб.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 29 червня 2025 року

  • особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;
  • танків – 10 976 (+6);
  • бойових броньованих машин – 22 915 (+7);
  • артилерійських систем – 29 689 (+24);
  • РСЗВ – 1 425;
  • засоби ППО – 1 189;
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 337;
  • дронів оперативно-тактичного рівня – 426 24 (+147);
  • крилаті ракети – 3 394;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);
  • спеціальна техніка – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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