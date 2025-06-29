Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.
Втрати ворога на 29 червня: ЗСУ знищили 1220 окупантів і 24 артсистеми
Втрати ворога на 29 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 220 російських загарбників.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 222-у добу повномасштабної війни становлять близько 1 018 940 осіб.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 29 червня 2025 року
- особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;
- танків – 10 976 (+6);
- бойових броньованих машин – 22 915 (+7);
- артилерійських систем – 29 689 (+24);
- РСЗВ – 1 425;
- засоби ППО – 1 189;
- літаків – 420;
- гелікоптерів – 337;
- дронів оперативно-тактичного рівня – 426 24 (+147);
- крилаті ракети – 3 394;
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);
- спеціальна техніка – 3 921.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.