Загибель пілота F-16 Устименка: Зеленський доручив з’ясувати обставини трагедії

Президент Володимир Зеленський доручив з’ясовувати обставини, що призвели до загибелі пілота F-16 Максима Устименка в ніч на 29 червня. Трагічна подія сталася під час масованої атаки з боку РФ.

Зеленський відреагував на загибель пілота F-16 Устименка

За словами глави держави, “майже всю ніч в Україні лунала тривога – у небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські Шахеди, та 60 ракет різних типів”.

Били росіяни по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно.

Зараз дивляться

– На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам”, – написав Зеленський у Telegram.

Він доручив з’ясовувати всі обставини загибелі Устименка та висловив вдячність українській авіації, яка героїчно боронить небо.

Президент навів статистику масованих атак РФ за останній тиждень: протягом семи днів російські війська випустили по Україні 114 ракет, понад 1 270 ударних дронів та майже 1 100 керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Повітряних Силах повідомили, що під час відбиття масованої повітряної атаки з боку РФ, у ніч на 29 червня, на винищувачі F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Пілот відвів винищувач від населеного пункту, щоб запобігти можливим руйнуванням і жертвам серед мирного населення, але не встиг катапультуватись та загинув.

Фото: Лілія Авер’янова

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.