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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Більше шансів уразити FPV чи Mavic: розроблено унікальні антидронові набої

чи можуть мобілізувати, якщо знято з військового обліку
Фото: Міноборони

Оборонний кластер Brave1 розробив антидронові набої, що значно підвищують шанси військових уразити рухому ціль.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні створили антидронові набої

Федоров зазначив, що ці антидронові набої мають вигляд “звичайних набоїв, якими можна спорядити автомат”.

Зараз дивляться

Однак всередині є спеціальна бойова частина, яка значно збільшує шанси уразити FPV-дрони або Mavic, перш ніж вони встигнуть атакувати.

За словами міністра, нова розробка від Brave1 вже пройшла кодифікацію за стандартами НАТО та захищатиме українських військових.

– Наша спільна мета — щоб кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози, – додав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що Україна працює над розвитком і масштабуванням власних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Укроборонпром і норвезька компанія KDA вже домовилися про інтеграцію вітчизняних ППО в інфраструктуру NASAMS. Українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями керування та контролю.

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