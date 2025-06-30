Чи був прорив РФ на територію Дніпропетровської області: що кажуть військові
Станом на 30 червня прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області не зафіксовано.
Цю інформацію підтвердили керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов.
Чи був прорив Росії на територію Дніпропетровської області
Сьогодні на мапі DeepState з’явилася сіра зона на території Дніпропетровщини. Згідно з картою, від межі глиб області в окремих місцях вона становить понад 800 м.
За інформацією Суспільного, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов підтвердив, що станом на 12:10 30 червня прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.
— Точаться дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону, — заявив Трегубов.
Інформацію про прорив також заперечили у 3 бригаді Нацгвардії Спартан, яка базується на Покровському напрямку, та в 33 окремій механізованій бригаді в районі Богатиря на Запоріжжі.
— У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився, — повідомив пресофіцер Назар Войтенков.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що бої точаться біля адмінмежі області, російські війська атакують Дніпропетровщину FPV-дронами, проте прориву немає попри складні зіткнення.