Чи був прорив РФ на територію Дніпропетровської області: що кажуть військові

Станом на 30 червня прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області не зафіксовано.

Цю інформацію підтвердили керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов.

Чи був прорив Росії на територію Дніпропетровської області

Сьогодні на мапі DeepState з’явилася сіра зона на території Дніпропетровщини. Згідно з картою, від межі глиб області в окремих місцях вона становить понад 800 м.

Зараз дивляться

За інформацією Суспільного, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов підтвердив, що станом на 12:10 30 червня прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.

— Точаться дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону, — заявив Трегубов.

Інформацію про прорив також заперечили у 3 бригаді Нацгвардії Спартан, яка базується на Покровському напрямку, та в 33 окремій механізованій бригаді в районі Богатиря на Запоріжжі.

— У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився, — повідомив пресофіцер Назар Войтенков.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що бої точаться біля адмінмежі області, російські війська атакують Дніпропетровщину FPV-дронами, проте прориву немає попри складні зіткнення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.