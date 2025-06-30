Дрон Черніка вперше атакував Харків – Терехов
Минулого тижня РФ вперше застосувала дрон Черніка для атаки по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Дрон Черніка: що про нього відомо
За його словами, за останній тиждень Харків пережив 16 ворожих атак: найчастіше окупанти бив Шахедами, проте також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар Чернікою – дроном нового типу.
– Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на Молнію, але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі, – пояснив Терехов.
За інформацією з відкритих джерел, дрон Черніка відомий своєю дешевизною, має функцію донаведення на ціль і бойову частину 3,5 кг.
Летить на крейсерській швидкості 75 км/год і може подолати відстань до 80 км на висоті не більше ніж 1,5 км.
Мер Харкова розповів, що за останні сім днів вибухи лунали в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах міста – пошкоджено житлові будинки та цивільні підприємства.
Внаслідок атак постраждали чотири особи, серед яких – дитина, проте, на щастя, обійшлося без жертв.
Напередодні Терехов повідомив, що у ніч проти 29 червня окупанти атакували Харків дроном типу Молнія.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.