Говорили про IRIS-T та спільне виробництво зброї: Зеленський про зустріч із Вадефулем

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній зустрічі із очільником Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорили можливість постачання додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустріч Зеленського та Вадефуля: що обговорювали

Так, глава держави подякував канцлеру та народу Німеччини за підтримку українців. За словами Зеленського, саме Німеччина серед європейських держав надає Україні найбільшу підтримку.

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– І після збільшення в цьому році це буде в межах 9 мільярдів євро. Це дуже відчутна допомога, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент та міністр погодилися, що необхідно збільшити тиск на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. Для цього потрібні жорсткі санкції проти енергетичного та банківського секторів, тіньового флоту танкерів та зниження граничної ціни на нафту.

– Ми вживаємо відповідних заходів. 18-й санкційний пакет – приклад цього. Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів, щоб цей пакет був ефективним. І наших американських колег також – щоб Сполучені Штати вжили необхідних заходів, – зауважив Йоганн Вадефуль.

Також Зеленський та Вадефуль обговорили зміцнення української ППО й те, що Німеччина готова робити більше. Йшлося про можливість постачання в Україні додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T, а також про фінансування виробництва в Україні дронів перехоплювачів.

Зустріч Зеленського з керівниками німецьких компаній

Також на зустрічі із Зеленським були присутні керівники п’яти німецьких оборонних компаній.

У фокусі було обговорення українсько-німецького виробництва зброї.

– Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний мілітарі-хаб і в Україні, і не лише, – зазначив президент Володимир Зеленський.

Також на зустрічі із німецькою делегацією говорили про переговорний процес щодо вступу України в Євросоюз та важливість членства нашої держави в НАТО.

Джерело : Офіс президента

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