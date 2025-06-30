Грошова допомога від організацій та фондів у липні 2025: кому, скільки та як отримати

У липні 2025 року українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати грошову допомогу від низки міжнародних організацій, благодійних фондів і державних партнерів.

Кабмін ухвалив рішення, яке розширює можливості для надання грошової допомоги жителям територій, які знаходяться під тимчасовою окупацією, були деокуповані, або перебувають у зоні активних бойових дій.

Допомога надається в межах реалізації соціального проєкту, що здійснюється Міністерством соціальної політики за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Програми розвитку ООН.

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Основою для надання виплат є постанова Кабінету міністрів №457 від 16 квітня 2022 року.

Хто має право на грошову допомогу та що для цього потрібно

Виплати здійснюються міжнародними організаціями у співпраці з українськими органами влади. Допомога надається названим категоріям населення, відповідно до умов меморандумів, укладених між Мінсоцполітики та міжнародними партнерами.

Йдеться насамперед про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, багатодітні родини, пенсіонерів, осіб, які втратили житло або проживають у зонах активних бойових дій.

Пріоритет надається малозабезпеченим верствам населення, самотнім особам похилого віку, родинам з дітьми з інвалідністю, жінкам, які виховують дітей без підтримки, а також родинам, що не мають змоги забезпечити себе базовими потребами.

Щоб отримати виплати від міжнародних організацій, необхідно подати заявку на плітформі єДопомога та надати необхідні документи.

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку на платформі єДопомога або верифікуватися через місцеві пункти мобільних груп. Подати дані можуть і соціальні працівники, якщо йдеться про маломобільні верстви населення.

Які документи потрібні

паспорт або ID-картка (або інший документ);

ІПН (РНОКПП);

свідоцтва про народження дітей;

фактична та зареєстрована адреса проживання;

IBAN (банківський рахунок);

номер телефону.

Як виплачують кошти

Після перевірки даних платформа єДопомога передає заявки до Мінсоцполітики. Міністерство передає перевірені списки міжнародним організаціям, які самі ухвалюють рішення про надання допомоги, відповідно до своїх критеріїв.

Виплата коштів здійснюється через:

банківський рахунок (IBAN),

поштові перекази (Укрпошта),

інші сервіси за вибором організації.

Коли чекати грошей

Терміни залежать від конкретної організації. Після прийняття позитивного рішення вам надійде смс-повідомлення або інша форма інформування. Також статус заявки можна самостійно перевірити на платформі єДопомога.

Допомога від ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН надає грошову підтримку багатодітним родинам, які мають:

трьох і більше дітей віком до 18 років, серед яких принаймні одна дитина не досягла трьох років;

двох і більше дітей до 18 років, серед яких є хоча б одна дитина з інвалідністю.

Сума допомоги становить 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше ніж 33 300 грн загалом.

Строк виплат – один платіж за три місяці.

Допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб. Пріоритет надається пенсіонерам, які отримують пенсію менш як 3 000 грн.

Допомогу можуть отримати ВПО з усієї України, але першочергово – жителі Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Сума виплат – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН)

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які були включені до бази даних Мінсоцполітики. Пріоритет — родини з прифронтових та деокупованих регіонів.

Сума – 2 220 грн на кожного члена домогосподарства (не більше ніж для трьох осіб).

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від МКЧХ та ТЧХУ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України допомагають:

малозабезпеченим сім’ям, зокрема ВПО;

одиноким матерям;

отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

непрацюючим пенсіонерам без права на пенсію;

родинам, що доглядають за хворими дітьми;

багатодітним сім’ям.

Претендувати на допомогу можуть українці з усіх регіонів, пріоритет — ВПО з постраждалих регіонів.

Сума – 2 500 грн на кожного отримувача.

Строк – 1 місяць із можливістю подальшого продовження.

Допомога від Red Rose CDS Limited (діє окремо)

Надає підтримку ВПО, пенсіонерам та особам з інвалідністю. На пілотному етапі планується охопити 40 тис. осіб у семи областях: Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців із потенційним продовженням.

Допомога від Міжнародної організації з міграції (МОМ)

Програма орієнтована на:

осіб з інвалідністю;

одиноких матерів/батьків;

родини з двома і більше дітьми;

пенсіонерів віком понад 65 років.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від БО Людина в біді

Допомога – лише на пілотному етапі. Орієнтована на людей з інвалідністю. Території охоплення: Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

Сума і строк наразі не зазначаються.

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Підтримка ВПО та осіб, які проживають у зонах бойових дій.

Сума – 2 220 грн на кожного члена сім’ї.

Строк – щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від ACTED (іноземної неурядової організації)

Допомагає людям з інвалідністю у Херсонській (за наявності рахунку в Ощадбанку), Харківській і Миколаївській областях.

Сума – не вказана.

Допомога від Handicap International

Програма надає грошову допомогу та психологічну підтримку:

ВПО (із чи без офіційного статусу);

особам старше 65 років із доходом менше 300 грн;

людям з інвалідністю, хронічними захворюваннями;

багатодітним сім’ям;

самотнім пенсіонерам;

родинам із вагітними чи годуючими жінками.

Сума – 2 200 грн на особу.

Тривалість – щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від Карітас Україна

Допомога від Caritas Ukraine для ВПО Одеси та Одеської області та жителів Житомира.

На Одещині допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, що тимчасово проживають у місцях колективного розміщення (наприклад, гуртожитках чи притулках);

ВПО, які вже орендують житло, але опинилися під загрозою виселення і не мають альтернативних варіантів;

новоприбулі переселенці, які зареєструвалися в місті Одеса або області починаючи з серпня 2024 року;

особи, що потребують захисту — зокрема постраждалі від домашнього насильства або ті, хто має інші ознаки вразливості (ГЗН, самотні матері тощо).

Допомога у Житомирі спрямована на:

Працевлаштування. Учасники можуть скористатися можливістю взяти участь у програмі Гроші за робот (Cash for Work) або Гроші за працевлаштування (Cash for Job) — це фінансова підтримка для тих, хто готовий працювати або вже працевлаштований.

Професійну освіту та перекваліфікація. Програма пропонує гранти на навчання, які відкривають шлях до здобуття нової професії чи підвищення кваліфікації — чудова можливість розпочати нову кар’єру або закріпити свої позиції на ринку праці.

Розвиток мікробізнесу. Цей напрям орієнтований на тих, хто має ідеї для започаткування або розвитку малого бізнесу чи сільськогосподарської справи. Передбачено надання стартових грантів для підтримки підприємницької ініціативи.

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