Компенсація за працевлаштування ВПО: як отримати та який розмір

Компенсація за працевлаштування ВПО — державна допомога, що надається роботодавцям, які наймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це фінансове заохочення запроваджено для підтримки працевлаштування цієї категорії населення.

Суть компенсації полягає у відшкодуванні роботодавцю частини витрат на оплату праці працевлаштованих ВПО, що сприяє їхній соціальній та економічній інтеграції.

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Хто може отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, який розмір надається та як це правильно зробити у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Що таке компенсація за працевлаштування ВПО та хто може отримати

Роботодавець може отримати фінансову підтримку з боку держави через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі офіційного працевлаштування внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Компенсація передбачена за кожного працівника, прийнятого на роботу за строковим, безстроковим трудовим договором або за сумісництвом. Допомога надається навіть у тих випадках, коли статус ВПО було оформлено після початку трудових відносин.

Строк виплат — до трьох місяців, а для осіб з інвалідністю — до шести місяців.

Розмір допомоги дорівнює мінімальній заробітній платі, тобто 8 тис. грн, а якщо працівник працює частину місяця – розраховується пропорційно.

Допомогу можуть отримати:

юридичні особи;

фізичні особи-підприємці (ФОП), які виступають як роботодавці.

Компенсація не надається:

бюджетним організаціям (крім тих, які надають соціальні послуги);

фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Компенсація за працевлаштування ВПО: що відомо про зміни

16 травня 2025 року набули чинності зміни до двох порядків, що стосуються працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та обліку безробітних.

Зокрема, раніше, щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавцю необхідно було надати один з медичних документів — форму № 080/о або № 157/-1/о.

Наразі цей обов’язок скасовано. Для отримання компенсації достатньо подати загальну інформацію про інвалідність.

Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО

Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з ВПО та подати відповідну заяву через застосунок Дія або у через центр зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Щоб подати документи та отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у 2025 році через портал Дія необхідно виконати такі дії:

Увійдіть або зареєструйтесь у кабінеті громадянина на сайті Дія

Після успішної ідентифікації оберіть період, за який хочете подати заявку на компенсацію.

Внесіть дані щодо працевлаштованої внутрішньо переміщеної особи. Портал перевірить наявність особи в реєстрі внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Зверніть увагу! Якщо подаєте заявку за другий або наступні місяці, необхідно додатково підтвердити, що особа досі працює. Якщо раніше заявка за попередній місяць подавалась до центру зайнятості, потрібно вказати це, відповівши на відповідне запитання. Далі повторно введіть інформацію про працівника й підтвердьте, що він досі працевлаштований.

Внесіть банківські реквізити, на які буде зараховано кошти. Після цього система автоматично сформує заяву.

Підпишіть заяву електронним підписом. Після підписання вона буде автоматично надіслана до відповідного органу.

Після розгляду заяви кошти на оплату праці за працевлаштування ВПО надходять на вказаний розрахунковий рахунок.

Нагадуємо, що розмір компенсації за працевлаштування ВПО становить одну мінімальну заробітну плату або її частину, якщо працівник працював неповний місяць.

Термін опрацювання документів — один робочий день. Вартість — безоплатно.

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