Не брати в полон і стріляти: зізнання окупанта, якого схопили на Сумщині

Українські військові оприлюднили відео допиту російського військовослужбовця, захопленого у полон на Сумщині, де він зізнався у злочинних наказах керівництва та великих втратах російської армії.

Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ на своєму Telegram-каналі.

Інтерв’ю з окупантом: що розповів російський полонений

Полонений представився як 30-річний Ілля Талтаєв з Кемеровської області. До війни він працював на Іркутському авіаційному заводі.

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Талтаєв служив рядовим 2 штурмової роти 106 повітряно-десантної дивізії 51 полку.

За словами росіянина, він приєднався до окупаційної армії з ідеологічних міркувань та одразу дістав поранення.

— У перший день отримав поранення в перестрілці, потім сидів у бліндажі на рації. У нашій групі було 4 людини, але один майже одразу загинув… Було багато втрат через міномети та FPV-дрони, — розповів Талтаєв.

Полонений також розкрив злочинні накази російського командування.

— Чесно скажу: була команда не брати в полон і стріляти. Я цього не підтримую. Не можна стріляти у тих, хто здався в полон, – сказав військовий РФ.

Талтаєв розповів, що командування пояснювало це тим, що полонені потребують їжі та води, якої бракує і самим російським військовим.

Крім того, коли російське командування дізнавалося, що російський солдат потрапив у полон – вони віддавали наказ знайти його і вбити.

До завдання, під час якого військовий потрапив в полон, зазвичай назад поверталося близько 60% російських солдатів, проте цього разу загинули майже всі.

— Цього разу загинула майже вся рота. Я знаю, що один поранений потрапив у полон, то він сказав, що більше звідти ніхто не вийшов, – сказав окупант.

Полонений зізнався, що російська пропаганда по телевізору розповідає, як українці беруть російських солдатів у полон та знущаються.

Але він особисто з таким не зіткнувся й описав ставлення українських солдатів як “досить дружнє у такій ситуації”.

— Це жорстока війна. Вона не щадить ні росіян, ні українців”, – сказав Татлаєв та додав, що інколи не голосував за Путіна і завжди підтримував діяльність Пригожина.

У ЗСУ розповіли, що українські військові надали пораненому окупанту медичну допомогу після захоплення у полон.

Фото: Скриншот з відео Десантно-штурмових військ ЗС України

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