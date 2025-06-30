Новини ночі 30 червня: атака дронів на Харківщину та вибухи у Криму

Головні новини ночі 30 червня пов’язані з війною в Україні. Зокрема, російські окупанти атакували дронами Харківську область, а українські захисники на Сіверському напрямку взяли в полон двох найманців з Камеруну.

Не обійшлося й без спортивних досягнень. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перше місце у змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.

Детальніше про ці та інші події ночі 30 червня – читайте у добірці Фактів ICTV.

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Росіяни атакували Харківщину

Російські війська атакували дронами Пісочин, Куротне та Дергачі. Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селі Пісочин пошкоджено будівлю СТО й виникла пожежа, постраждали вісім осіб, серед яких одна дитина.

У Куротному та Дергачах влучання дронів спричинили пожежі в цивільних будівлях.

ЗСУ взяли в полон найманців з Камеруну

На Сіверському напрямку ЗСУ взяли в полон громадян Камеруну. За словами іноземців, росіяни обманом залучили до своїх військ.

Один із затриманих, Метугена Уна-на Жан Пафе, приїхав до Москви працювати на виробництві шампуню, інший, Анатоль Франк – на лікування.

Після прильоту до Росії їх затримала міграційна служба, а згодом їх під тиском змусили підписати військовий контракт. За участь у боях обіцяли 1,1 млн рублів, що менше, ніж росіянам.

Під час першого бою Пафе потрапив під обстріл і шість днів сам пересувався, поки не здався ЗСУ. Франка взяли в полон під час штурму. При спробі його евакуації російський дрон поранив його і двох українських військових.

Також повідомляється про полоненого громадянина Ємену. Камерунці розповіли, що серед російських найманців воюють вихідці із Зімбабве, Бангладешу та Китаю.

Країни G7 погодилися звільнити компанії США від глобального податку

США та країни G7 домовилися, що американські компанії не сплачуватимуть глобальний мінімальний податок для великих корпорацій. Міністерство фінансів Канади повідомило, що це має стабілізувати міжнародну податкову систему, визнаючи існуючі закони Америки.

Очікується, що Вашингтон відмовиться від так званої податкової помсти, передбаченої законопроєктом Дональда Трампа, що дозволяв підвищувати податки для країн із “дискримінаційною” податковою політикою. Такою могла б вважатися система мінімального податку, яку просуває ОЕСР.

Магучіх перемогла на командному Євро-2025

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото у стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи-2025, принісши Україні 16 очок. Вона взяла висоту 2,0 м з першої спроби, але не подолала 2,03 м.

Срібло здобула білоруська Марія Жодзік, яка зараз представляє Польщу, бронзу – німецька спортсменка Імке Оннен.

Зеленський обговорив з Макроном виробництво дронів Renault в Україні

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро розповів, що на саміті НАТО президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили виробництво безпілотників в Україні спільно з компанією Renault.

Міністр зазначив, що Франція використовує доходи, отримані від заморожених російських активів, щоб допомагати Україні.

У Криму пролунали вибухи

У ніч проти 30 червня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Сили ППО Росії нібито відбивали атаку дронів в районі Керчі.

Через це рух Кримським мостом було перекрито та вимикали його освітлення. Окупанти також підняли військові вертольоти з аеродрому Кача. Офіційних даних про збиті дрони чи наслідки атаки немає.

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