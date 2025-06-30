Ретельно готуємось до нових перемовин у Європі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про активну підготовку до нових перемовин у Європі та окреслив головні пріоритети держави в оборонній та економічній сферах.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Пріоритет – дрони-перехоплювачі: Зеленський про інвестиції в озброєння

Зокрема, глава держави наголосив на нарощуванні власного виробництва дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів і дальнобійних ударних безпілотників.

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— Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Це фронт і все, що реально стримує російські штурми, — підкреслив Зеленський.

Президент подякував усім українським виробникам дронів, які працюють над новими технологіями.

— Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається у безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію, — сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній, під час якої йшлося про розширення виробництва зброї безпосередньо в Україні.

— Ми впроваджуємо тут, в Україні, спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це – стратегічне завдання, — наголосив Зеленський.

Він також підкреслив важливість синхронізації санкцій проти Росії. Окремо президент торкнувся теми енергетики та підготовки до опалювального сезону.

— Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. Це стосується не тільки ресурсу – самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників галузі. Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів, — зазначив він.

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