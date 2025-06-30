РФ у липні посилить спроби дискредитувати євроінтеграцію України — ЦПД

Центр протидії дезінформації попереджає про масштабне посилення російської пропагандистської кампанії в першій половині липня 2025 року.

Про це йдеться у прогнозі, оприлюдненому 30 червня.

Головна мета — зірвати євроінтеграцію України

Основний удар російської пропаганди буде спрямований на дискредитацію ідеї вступу України до Європейського Союзу після саміту Ради Європи 26-27 червня.

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Прокремлівські медіа та політики продовжать просувати меседжі про загрозу, яку нібито становить інтеграція України для самої Європи.

У заявах вони натякатимуть або прямо погрожуватимуть європейським країнам, буцімто підтримка України в ЄС створює військову та економічну дестабілізацію.

Паралельно активізуються проросійські спікери, які поширюватимуть аргументи проти членства України, наголошуючи на неодностайності позиції країн ЄС або економічній непривабливості інтеграції.

Кампанія спрямована на послаблення довіри до європейських інституцій, створення сумнівів у доцільності підтримки України та посилення розколів у ЄС.

Додаткові напрями інформаційних атак РФ

Окрім євроінтеграції, Центр виділив ще дев’ять ключових напрямів російської пропаганди на найближчі тижні.

Росія посилить меседжі про Україну як failed state, що вдається до тероризму, продовжуючи використовувати для опису українських ударів поняття акти тероризму.

Очікується продовження антимобілізаційних маніпуляцій через поширення фейкових відео та закликів до спротиву.

На тлі саміту БРІКС активізується кампанія з позиціонування цього формату як альтернативи Заходу. Російські медіа дискредитуватимуть 18-й пакет санкцій ЄС, стверджуючи про їх неефективність.

Також прогнозуються маніпуляції навколо безпеки в Європі, експлуатація ескалації США — Іран, атаки на керівництво Вірменії, антиукраїнська риторика в Білорусі напередодні дня незалежності 3 липня та інформаційний наступ на Азербайджан після інциденту в Єкатеринбурзі.

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