Росія вдарить по іншій щоці: Сибіга розкритикував заклик Словаччини пробачити РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про необхідність пробачити Росії те, що сталось у контексті війни.

Відповідний допис міністр опублікував в соцмережі X.

Сибіга відповів на пропозицію пробачити все Росії

Звертаючись до Бланара, Сибіга підкреслив небезпеку такого підходу до російської агресії.

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— Почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці, — заявив український міністр.

Очільник українського МЗС також зазначив, що ті, хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви.

Раніше Бланар висловив думку, що врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребує налагодження комунікації з Росією.

Глава словацького МЗС заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією або навіть пробачити все, що сталося.

Варто зазначити, що позиція словацького міністра контрастує з офіційною лінією більшості країн-членів ЄС та НАТО, які наполягають на притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію проти України.

Нагадаємо, що саміт НАТО в Гаазі офіційно визнав Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.

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