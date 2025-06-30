Скільки діє довідка про несудимість в Україні та за кордоном

В умовах війни безпека виходить на перший план, тому довідка про несудимість стала необхідним документом. Вона служить перепусткою в різні сфери життя, відкриваючи двері до нових можливостей і перспектив. Отримати документ можна на сайті МВС або в ЦНАПі.

Навіщо потрібна довідка про відсутність судимості

Багато роботодавців, особливо в державних і силових структурах, а також у компаніях, що працюють із фінансами або дітьми, вимагають від своїх співробітників довідку про несудимість. Вона дає змогу переконатися в чесності та благонадійності потенційного працівника.

Банки також можуть запитувати довідку про несудимість під час видачі кредиту, особливо великих сум. Це пов’язано з тим, що наявність судимості може свідчити про погану репутацію позичальника і потенційні ризики неповернення коштів.

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Країни, що висувають високі вимоги до безпеки, включають документ до списку обов’язкових для оформлення візи. Це допомагає убезпечити державу від в’їзду осіб з кримінальним минулим.

Держава, піклуючись про добробут дітей, зобов’язує потенційних опікунів та усиновителів надавати довідку про несудимість. Це дає змогу перевірити їхню благонадійність і переконатися, що вони не становлять загрози для дитини.

Скільки дійсна довідка про несудимість

Для виїзду за кордон може знадобитися довідка спеціального зразка, яка, крім інформації про судимість, містить відомості про розшук особи. Для країн, які не є учасниками Гаазької конвенції, на довідку потрібно проставити апостиль. Перед поданням документів рекомендується уточнити точні вимоги в конкретній установі.

Термін дії довідки:

Стандартний термін – це 30 календарних днів з моменту видачі.

Під час подання в посольства країн, які не є учасниками Гаазької конвенції, термін дії довідки обмежений вимогами конкретної установи.

Термін дії цього документа залежить від країни. Якщо це Україна, то більшість організацій вимагають оновлювати довідку через 30 днів.

Якщо документ необхідний для іншої країни, то в такому разі термін його придатності – 90 днів. Це пов’язано з тим, що для оформлення пакета документів за кордоном потрібно більше часу.

Зверніть увагу, що довідки, які видаються для організацій на території України і за кордоном, відрізняються.

Тому під час замовлення необхідно уточнювати, для яких цілей потрібен документ. Кожен бланк має свій номер, використовуючи який можна переглянути детальну інформацію на сайті МВС.

У яких випадках необхідно оновлювати довідку про відсутність судимості

Навіть якщо термін дії документа не закінчився, ви точно знаєте, скільки дійсна довідка про відсутність несудимості, є випадки, коли потрібне її оновлення раніше терміну. Наприклад, якщо людина змінила прізвище. Найчастіше це стосується жінок, які вийшли заміж.

Також може знадобитися заміна документа при влаштуванні на нову роботу. Деякі організації вимагають оновлений документ, навіть якщо термін дії старої довідки не закінчився. Документ потребує заміни, якщо у людини з’явилася судимість.

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