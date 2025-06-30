Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році та де вони розташовані
Відповідно до стратегії розширення, компанія McDonald’s продовжує будувати заклади в містах-мільйонниках, обласних центрах і на пожвавлених автошляхах.
Де в Києві можна відвідати McDonald’s та що відомо про відкриття нових ресторанів швидкого харчування — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році
Наразі у Києві у 2025 році розташовано 48 ресторанів швидкого харчування McDonald’s, у Київській області — 12. Ці показники відповідають довоєнному рівню бізнес-присутності.
McDonald’s продовжує запускати нові ресторани й оновлювати вже наявні заклади в Україні. Модернізація включає впровадження сучасного дизайну, який відповідатиме актуальним фірмовим стандартам, а також розвиток інклюзивного середовища та цифрових сервісів.
Де в Києві відвідати McDonald’s
McDonald’s продовжує активно працювати в різних районах Києва. Зокрема, біля метро, великих ТРЦ, транспортних вузлів, житлових масивів і автошляхів.
Де можна відвідати ресторани McDonald’s у Києві:
- у великих ТРЦ — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;
- біля центрального залізничного вокзалу Київ-Пасажирський, Вокзальна площа, 2, метро Вокзальна;
- поруч зі станціями метро — Лук’янівська, Хрещатик, Площа Українских Героїв, Житомирська, Бориспільська (на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе), Деміївська.
Ці точки користуються підвищеною популярністю серед місцевих та туристів.
Також відвідати заклади McDonald’s у Києві можна за адресами:
- вулиця Івана Миколайчука, 16;
- вулиця Архітектора Вербицького, 1;
- просп. Леоніда Каденюка, 2-а;
- бульвар Миколи Міхновського, 33а;
- вулиця Михайла Гришка, 7;
- проспект Миколи Бажана, 8;
- Броварський проспект, 27;
- вулиця Євгена Сверстюка, 1;
- проспект Миколи Бажана, 3Б;
- вулиця Гната Хоткевича, 1в;
- вулиця Велика Васильківська, 22;
- проспект Миколи Бажана, 19-Б;
- вул. Антоновича, 176;
- вулиця Юрія Іллєнка, 3;
- вулиця Івана Мазепи, 1;
- Боричів узвіз, 10А;
- проспект Романа Шухевича, 2-т;
- вулиця Велика Васильківська, 22;
- вулиця Богдана Хмельницького, 4;
- вулиця Софіївська, 1/2;
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вулиця Борщагівська, 2-б;
- вулиця Георгія Кірпи, 5-а;
- вулиця Січеславська, 6;
- проспект Степана Бандери, 12А;
- проспект Володимира Івасюка;
- проспект Степана Бандери, 36;
- вулиця Вишгородська, 33-а;
- вулиця Миколи Лаврухіна, 4;
- Берестейський проспект, 138;
- проспект Леся Курбаса, 19-а;
- проспект Академіка Палладіна, 46;
- Кільцева дорога, 14-в;
- вулиця Вадима Гетьмана, 1;
- проспект Степана Бандери, 12А;
- вул. Гната Юри, 13;
- вулиця Григоровича-Барського, 1;
- Оболонський проспект, 26A;
- Чорнобаївська пл., 1;
- Кільцева дорога, 1;
- Оболонський проспект, 1б;
- Берестейський проспект, 65-Я;
- проспект Академіка Палладіна, 7;
- просп. Європейського Союзу, 47;
- вулиця Берковецька, 6Д;
- Севастопольська площа 1;
- Софіївська Борщагівка.
Будується McDonald’s на вулиці Олени Пчілки, 1, заклад на вулиці Оноре де Бальзака, 2а — тимчасово закрито.
Ми розказали скільки McDonald’s у Києві у 2025 році, проте це не остаточні показники, адже їхня кількість протягом року може зростати відповідно до плану розширення.
Зокрема, у пресслужбі Дарницької РДА повідомили, що у 2025 році на проспекті Петра Григоренка, 1-Г відбудеться відкриття нового сучасного укриття, у якому працюватиме ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями.
Фото: McDonald’s