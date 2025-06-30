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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році та де вони розташовані

скільки McDonald's у Києві

Відповідно до стратегії розширення, компанія McDonald’s продовжує будувати заклади в містах-мільйонниках, обласних центрах і на пожвавлених автошляхах.

Де в Києві можна відвідати McDonald’s та що відомо про відкриття нових ресторанів швидкого харчування — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки McDonald’s у Києві у 2025 році

Наразі у Києві у 2025 році розташовано 48 ресторанів швидкого харчування McDonald’s, у Київській області — 12. Ці показники відповідають довоєнному рівню бізнес-присутності.

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McDonald’s продовжує запускати нові ресторани й оновлювати вже наявні заклади в Україні. Модернізація включає впровадження сучасного дизайну, який відповідатиме актуальним фірмовим стандартам, а також розвиток інклюзивного середовища та цифрових сервісів.

Де в Києві відвідати McDonald’s

McDonald’s продовжує активно працювати в різних районах Києва. Зокрема, біля метро, великих ТРЦ, транспортних вузлів, житлових масивів і автошляхів.

Де можна відвідати ресторани McDonald’s у Києві:

  • у великих ТРЦ — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;
  • біля центрального залізничного вокзалу Київ-Пасажирський, Вокзальна площа, 2, метро Вокзальна;
  • поруч зі станціями метро — Лук’янівська, Хрещатик, Площа Українских Героїв, Житомирська, Бориспільська (на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе), Деміївська.

Ці точки користуються підвищеною популярністю серед місцевих та туристів.

Також відвідати заклади McDonald’s у Києві можна за адресами:

  • вулиця Івана Миколайчука, 16;
  • вулиця Архітектора Вербицького, 1;
  • просп. Леоніда Каденюка, 2-а;
  • бульвар Миколи Міхновського, 33а;
  • вулиця Михайла Гришка, 7;
  • проспект Миколи Бажана, 8;
  • Броварський проспект, 27;
  • вулиця Євгена Сверстюка, 1;
  • проспект Миколи Бажана, 3Б;
  • вулиця Гната Хоткевича, 1в;
  • вулиця Велика Васильківська, 22;
  • проспект Миколи Бажана, 19-Б;
  • вул. Антоновича, 176;
  • вулиця Юрія Іллєнка, 3;
  • вулиця Івана Мазепи, 1;
  • Боричів узвіз, 10А;
  • проспект Романа Шухевича, 2-т;
  • вулиця Велика Васильківська, 22;
  • вулиця Богдана Хмельницького, 4;
  • вулиця Софіївська, 1/2;
  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вулиця Борщагівська, 2-б;
  • вулиця Георгія Кірпи, 5-а;
  • вулиця Січеславська, 6;
  • проспект Степана Бандери, 12А;
  • проспект Володимира Івасюка;
  • проспект Степана Бандери, 36;
  • вулиця Вишгородська, 33-а;
  • вулиця Миколи Лаврухіна, 4;
  • Берестейський проспект, 138;
  • проспект Леся Курбаса, 19-а;
  • проспект Академіка Палладіна, 46;
  • Кільцева дорога, 14-в;
  • вулиця Вадима Гетьмана, 1;
  • проспект Степана Бандери, 12А;
  • вул. Гната Юри, 13;
  • вулиця Григоровича-Барського, 1;
  • Оболонський проспект, 26A;
  • Чорнобаївська пл., 1;
  • Кільцева дорога, 1;
  • Оболонський проспект, 1б;
  • Берестейський проспект, 65-Я;
  • проспект Академіка Палладіна, 7;
  • просп. Європейського Союзу, 47;
  • вулиця Берковецька, 6Д;
  • Севастопольська площа 1;
  • Софіївська Борщагівка.

Будується McDonald’s на вулиці Олени Пчілки, 1, заклад на вулиці Оноре де Бальзака, 2а — тимчасово закрито.

Ми розказали скільки McDonald’s у Києві у 2025 році, проте це не остаточні показники, адже їхня кількість протягом року може зростати відповідно до плану розширення.

Зокрема, у пресслужбі Дарницької РДА повідомили, що у 2025 році на проспекті Петра Григоренка, 1-Г відбудеться відкриття нового сучасного укриття, у якому працюватиме ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями.

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Фото: McDonald’s

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