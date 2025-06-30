У Запоріжжі 19-річну студентку засудили до 15 років за роботу на окупантів

У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засуджено агентку ФСБ, яка передавала ворогу координати для завдання ударів по місту.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У Запоріжжі 19-річну агентку фсб засудили до 15 років

Слідство встановило, що шпигункою виявилася 19-річна студентка місцевого університету. Вона була завербована через свою хрещену — колаборантку з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

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Дівчина збирала інформацію про розташування запасних командних пунктів Сил оборони, оборонні підприємства та фіксувала наслідки російських атак, щоб коригувати подальші удари. Також вона намагалася встановити координати стратегічних об’єктів для повторних атак.

Контррозвідка СБУ затримала агентку у березні 2024 року. Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Розслідування проводили слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області.

Нагадаємо, підсанкційний митрополит Луганської єпархії УПЦ МП Василь Поворознюк, який співпрацює з окупантами на ТОТ, заочно засуджений до позбавлення волі на 11 років.

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