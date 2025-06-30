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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 30 червня: мінус ще 1 070 окупантів і три гелікоптери

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 30 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 223-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 020 010 осіб.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 30 червня 2025 року

  • особового складу – близько 1 020 010 (+1 070) осіб;
  • танків – 10 980 (+4);
  • бойових броньованих машин – 22 922 (+7);
  • артилерійських систем – 29 718 (+29);
  • РСЗВ – 1 427 (+2);
  • засоби ППО – 1 190 (+1);
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172);
  • крилаті ракети – 3 436 (+42);
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85);
  • спеціальна техніка – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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