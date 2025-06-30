За півтора року РФ лише два дні не обстрілювала Україну – Сибіга

За півтора року повномасштабної війни Росія лише двічі не здійснювала повітряні атаки на територію України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з німецьким колегою Йоганном Вадефулем пресконференції у Києві.

Сибіга повідомив, скільки днів Україна не піддавалася ударам РФ

За словами Сибіги, він разом із німецьким колегою Йоганном Вадефулем переглянув презентацію зі статистикою повітряного терору, яка відображає дані минулого року та поточного року по днях.

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Мапа складалася з трьох кольорів: червоний — дні ударів, жовтий — дні з особливо інтенсивними комбінованими атаками (ракетами та дронами), та зелений — дні без атак.

— Так ось, за цей період лише два квадратики були зеленими, тобто лише двічі Україна не зазнавала повітряних атак з боку Росії, — підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, балістичні та крилаті ракети відрізняються за конструкцією та мають різну траєкторію польоту.

Крім великої швидкості, балістична ракета на останньому відрізку траєкторії до цілі перебуває у майже вертикальному вільному падінні, тому опиняється в зоні видимості ППО на дуже короткий час. Щоб збити таку ракету, потрібні спеціалізовані комплекси протиракетної оборони з високою швидкодією і ракети, здатні перехоплювати її на траєкторії пікірування.

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