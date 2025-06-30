Заміна техпаспорта в Дії: як скористатися новою послугою

В Україні запустили нову послугу — тепер замінити техпаспорт на авто можна онлайн через застосунок Дія.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Заміна техпаспорта онлайн: як скористатися послугою в Дії

Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати або пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа.

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Новий техпаспорт доставлять через відділення або кур’єра Укрпошти.

Послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у Дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який вже відображаються у застосунку.

У Мінцифри нагадали: якщо власник авто змінює його технічні характеристики (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.

Нагадаємо, застосунок Дія — цифрова платформа, яка спрощує взаємодію громадян з державними послугами. З її допомогою можна онлайн отримати довідки, оформити документи, зареєструвати бізнес, подати заяву на виплати тощо.

Як зареєструватися на порталі Дія та які існують способи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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