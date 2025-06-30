ЗСУ відтіснили ворога далі від Сум: Генштаб про ситуацію на північному напрямку

Сили оборони України звільнили село Андріївка у Сумській області, відтіснили ворога далі від міста Суми та заблокували близько 50 тис. російських окупантів на Курському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Успіхи ЗСУ на Курському та Північному напрямках

Завдяки активним діям українських захисників на Північному та Курському напрямках вдалося заблокувати близько 50 тисяч російських військових.

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Цих солдатів росіяни не змогли перекинути на інші фронти, зокрема під Покровськ і Новопавлівку.

— Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області, — зазначили у Генштабі.

Зараз ситуація стабілізована, просування ворога зупинено.

Українським воїнам вдалося звільнити село Андріївка. Також наші підрозділи просунулися біля Олексіївки, відтіснивши ворога далі від Сум.

Росіяни кидають на цей напрямок свої найкращі частини – морську піхоту, десантників, найбоєздатніші мотострілецькі війська.

Вони активно використовують далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони.

Водночас окупанти намагаються вигнати українців з Курської та Бєлгородської областей Росії.

Як зазначають у Генштабі, українські воїни ефективно знищують ворожих солдатів та їхню техніку.

Зокрема у червні російські втрати на північному напрямку склали близько 9310 військових: понад 4470 загинули, близько 4800 поранені, 42 потрапили в полон.

За місяць знищено 423 одиниці російської техніки, серед них:

6 танків,

20 бронемашин,

89 гармат і установок залпового вогню,

3 зенітні установки.

Українці завдають ударів по росіянах на відстані до 100 кілометрів, включаючи територію Росії.

У червні знищили 16 командних пунктів ворога, 8 спостережних пунктів, 6 місць скупчення солдатів, склади боєприпасів, техніки та безпілотників, ремонтні бази, нафтобазу.

Загалом, з початку Курської операції в серпні 2024 року росіяни втратили на цих напрямках понад 75 860 людей, включаючи 1037 полонених.

Також знищено 2848 одиниць техніки: 99 танків, 709 бронемашин, 322 артилерійські системи.

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