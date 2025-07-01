Аварія із вантажним потягом на Рівненщині: Укрзалізниця попередила про затримку поїздів

На Рівненщині порожні вагони вантажного поїзда зійшли з рейок. Через це низка пасажирських поїздів Укрзалізниці карпатського напрямку прямуватиме із затримками.

Затримка руху поїздів Укрзалізниці

Повідомляється, що поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин.

Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

Зараз дивляться

– Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда – наші диспетчери скоординують потрібні стиковки, – зазначили в компанії.

В Укрзалізниці перепрошують пасажирів за вимушені зміни. Відновлювальні роботи на ушкодженій залізничній ділянці вже тривають.

– Залізничники задіяли всю необхідну техніку та фахівців, будемо тримати вас в курсі, – додали в преслужбі Укрзалізниці.

Нагадаємо, що 29 червня вокзал Полтава-Південна зазнав руйнувань під час нічної російської атаки на регіон.

Там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Від ударної хвилі постраждали також приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Фото: Укрзалізниця

Джерело : Укрзалізниця

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