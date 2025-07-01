Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн у справі про ймовірне зловживання службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Чернишов оскаржив запобіжний захід: що відомо про засідання

Перед засіданням, яке стосувалося розгляду клопотання про відсторонення Олексія Чернишова від посади, адвокат зазначив, що відповідна апеляційна скарга уже подана.

Адвокат стверджує, що робота над збором суми триває, коментуючи питання внесення застави.

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Водночас обвинувачення наголосило, що якщо заставу не внесуть в установлений термін, тоді подадуть клопотання про зміну запобіжного заходу на утримування під вартою.

Захист просив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повністю відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення Чернишова від посади.

Сторона обвинувачення заявляла, що Чернишов нібито може здійснювати дії для знищення чи спотворення документів і речей, які є важливими для слідства, перешкоджати їхньому вилученню і впливати на свідків. Саме тому просила відсторонити його від посади на два місяці.

Проте захист і сам Чернишов просили суд повністю відмовити в задоволенні цього клопотання, оскільки це може негативно вплинути на роботу Міністерства національної єдності та Кабінету міністрів.

ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення з посади Чернишова у середу, 2 липня, о 12:00.

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У п’ятницю, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Він має прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Крім цього, Чернишов не може відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на нього обов’язків – два місяці, тобто до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання з обрання запобіжного заходу Чернишов заявив, що він не планує тікати та співпрацюватиме зі слідством.

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