”Гуркіт” на залізниці: ГУР повідомило про блокування логістики РФ на Запоріжжі

Головне управління розвідки та рух опору здійснили одразу два підриви залізничної коліїї на окупованій частині Запорізької області, завдяки чому паралізовано логістичні шляхи росіян майже на тиждень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Підрив залізниці окупантів – деталі операції

Повідомляється, що рух опору 26 червня підірвав залізничне полотно в окупації, в результаті чого воно було тимчасово зруйноване.

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Тож ділянка, яку ворог активно використовував для логістичних питань, була паралізована.

Пізніше, 1 липня 2025 року, окупанти відновили рейки та шпали і запустили цим шляхом військовий товарняк.

– Але трапився ще один залізничний гуркіт – ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована, – підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо про вибухи на залізниці в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області.

Фото: скріншот відео ГУР

Джерело : ГУР

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