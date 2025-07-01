Панцир-С1 та винищувач Су-30: ГУР показало знищення військових цілей РФ у Криму

На території тимчасово окупованого Криму дрони українського виробництва UJ-26, більш відомі як Бобер, уразили ЗРГК Панцир-С1 з обслугою.

Бойову роботу показало Головне управління розвідки МО України.

– Надійна зброя у руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох ― зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські Бобри гризуть, мов барбарис, – додають у відомстві.

Дрони Бобер уразили військові цілі у Криму

На відео зафіксоване успішне ураження ЗРГК Панцир-С1 разом з обслугою, РЛС Ніобій-СВ, берегової РЛС Печора-3, РЛС Протівнік-ГЕ, а також російського винищувача Су-30 на аеродромі у Саках.

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До речі, 1 липня дрони атакували завод Купол в Іжевську, де виробляють ЗРК Тор.

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