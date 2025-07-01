Події ночі 1 липня: вибухи у Запоріжжі, “бавовна” у Донецьку та Луганську

Початок ночі з 30 червня на 1 липня був дуже гучним у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Наразі відомо про влучання по військових об’єктах російської армії та їхній логістиці.

Вже після опівночі вибухи лунали у Запоріжжі – місто атакували російські дрони.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 1 липня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Запоріжжі

Після опівночі 1 липня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА, окупанти завдали чотири удари по обланому центру та його передмістю.

За словами керівника ОВА Івана Федорова, внаслідок вибухів у Запоріжжі сталося займання в одному з районів міста.

А згодом уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві, також пошкоджені приватні будинки, але минулося без жертв і постраждалих.

Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку

У ніч проти 1 липня потужні вибухи лунали у тимчасово окупованому Донецьку, зокрема у центрі міста та у районі металургійного заводу.

Місцеві пабліки писали про нібито ракетний удар по штабу 8 загальновійськової армії РФ.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко лише коротко сказав про “ювелірну роботу по росіянах” у Донецьку.

“Бавовна” в Луганську

Гучно було вночі і в Луганську – логістичні об’єкти окупантів атакували дрони.

На кадрах із місцевих пабліків видно численні пожежі.

Коваленко також коротко сказав, що “в тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян”.

МВФ схвалив виділення Україні чергового траншу

Після восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України рада директорів МВФ вирішила виділити дев’ятий транш обсягом $500 млн.

Ці кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних видатків.

За цією чотирирічною програмою України отримала вже понад $10 млрд.

Програма (Extended Fund Facility – EFF) є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148 млрд на 2023-2027 роки.

Україна та ЄС домовились про нові умови поглибленої ЗВТ

Єврокомісія та Україна досягли принципової домовленості щодо оновлення положень поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) після завершення так званого торгового безвізу у червні 2025 року.

Нова редакція угоди передбачає довгострокові та взаємовигідні умови для експортерів, бізнесу та фермерів обох сторін, а також сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Крім того, у документі прописане зобов’язання України до 2028 року щодо поступового наближення стандартів сільгоспвиробництва до європейських.

Трамп зняв санкції щодо Сирії

Президент США Дональд Трамп напередодні ввечері підписав історичний указ про скасування санкцій щодо Сирії, як діяли з 2004 року. Документ набуває чинності з 1 липня.

Водночас обмеження все ще діятимуть проти колишнього президента країни Башара Асада та його соратників.

У Білому домі зазначили, що цей документ послаблює експортний контроль на деякі товари та скасовує обмеження на певну іноземну допомогу Сирії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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