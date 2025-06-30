Синхронізація з 13-м та 14-м пакетами санкцій ЄС: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України (РНБО) від 29 червня Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Рішенням підтримане відповідне розпорядження Кабміну від 27 червня 2025 року №628-р.

Україна синхронізувала свої санкції з 13 і 14 пакетами ЄС

Указ президента №445/2025 від 29 червня був офіційно опублікований на сайті голови держави в понеділок.

Зараз дивляться

– Це рішення – по синхронізації санкцій Євросоюзу – 13, 14 пакети та пакет Іран, – повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

– Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р; юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р… Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій, – йдеться у рішенні РНБО.

Тексти додатків на сайті президента не опубліковані.

13 та 14 пакети санкцій проти РФ від Євросоюзу

Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС затвердила 13 пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ. Він був приурочений до другої річниці від дня повномасштабного вторгнення та агресивної війни Росії проти України.

До пакету було включено майже 200 фізичних та юридичних осіб з різних країн, які були задіяні у постачанні обладнання, зокрема електроніки та мікрочіпів, що використовуються РФ у військово-промисловій галузі.

24 червня Рада ЄС затвердила 14 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Він стосувався ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних “за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України”.

У сфері енергетики передбачаються заходи, спрямовані на те, щоб “гарантувати, що потужності ЄС не використовуються для перевалювання російського скрапленого природного газу (СПГ) у треті країни й у такий спосіб знизити значні доходи, які Росія отримує від продажу і транспортування СПГ”.

Також ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.