Військовим компенсуватимуть невикористані дні відпустки: Зеленський підписав закон

У вівторок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому українські військові, що не використали усі дні своєї відпустки, можуть отримати грошову компенсацію у разі звільнення зі служби.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Telegram-каналі Верховної Ради.

Компенсація за відпустку – про що йде мова

Зазначимо, що українські бійці під час воєнного стану мають право на 30 днів щорічної відпустки. Проте всі дні використати вчасно не завжди можливо, враховуючи бойову обстановку, нестачу особового складу в підрозділах і на тлі інших індивідуальних причин військових.

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Водночас просто перенести ці дні на наступний рік не можна.

– У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти передаються у спадщину, – йдеться в повідомленні.

Ці правила стануть чинними через місяць з наступного дня після офіційної публікації закону.

Раніше Факти ICTV писали про те, в яких випадках військові можуть отримати відпустку за сімейними обставинами.

Джерело : Верховна Рада

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