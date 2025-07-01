Загинув Сергій Захаревич – командир 110 бригади: що відомо

Загинув український військовослужбовець, командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич.

Про смерть Захаревича повідомила дружина військового Оксана та український генерал Сергій Собко.

Загибель Сергія Захаревича – що відомо

– Мій сенс життя сьогодні пішов до небесного війська, – зазначила дружина українського захисника.

Наразі невідомі обставини загибелі Сергія Захаревича. У полковника залишилося троє дітей.

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– Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами, – зазначив Собко.

За словами генерала, Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative.

На його думку, це було саме про Захаревича, адже не можна пригадати яскравішого приклада офіцера з цими двома якостями.

Сергій Захаревич був призначений командиром 110 ОМБр у лютому 2025 року.

Перед цим він був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, служив у 30 ОМБр і 1 окремій танковій бригаді.

Фото: Оксана Сергієнко-Захаревич

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