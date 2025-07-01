Зеленський висловив підтримку Алієву на тлі загибелі азербайджанців у Росії

Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на тлі останніх подій в Росії щодо азербайджанських громадян.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Телефонна розмова Зеленського з Алієвим

Нагадаємо, що 27 червня в Єкатеринбурзі російські правоохоронці затримали понад 50 азербайджанців, частину згодом відпустили. Як повідомили медіа, затримання супроводжувалося насильством: дві людини померли, решту доправили до суду із видимими слідами побоїв. У цій справі затримали трьох людей — Аяза, Мазахіра та Акіфа Сафарових, — їх взяли під варту на 22 дні.

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Президент Зеленський висловив чітку підтримку Азербайджану з боку України щодо ситуації, коли Росія знущається з представників азербайджанської діаспори та погрожує самій країні.

– Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені, – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, обидва президенти обговорили двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Зеленський та Алієв домовилися про проведення Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

На тлі подій в Єкатеринбурзі

Джерело : Офіс президента

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