Буданов розповів про невдалу атаку росіян морськими дронами на Одещину

Росія зазнала провалу під час спроби застосувати експериментальні морські дрони проти українських цілей в Одеській області. Російські безпілотники детонували ще у територіальних водах РФ, не досягнувши намічених об’єктів.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час заходу з нагородження учасників проєкту Magura, повідомляє Укрінформ.

Російські дрони не досягли цілей

За словами глави ГУР, на початку червня окупанти намагалися використати нові зразки морських безпілотників, але операція завершилася повним фіаско.

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— На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі, але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли, — заявив Буданов.

Розвідник уточнив, що російські морські дрони прямували до міста Південне в Одеській області, де планували атакувати українські об’єкти.

Однак технічні проблеми зірвали ворожі плани.

— За нашою інформацією, вони йшли на місто Південне і шукали там свої цілі, але їх спіткала невдача, — сказав Буданов.

Нагадаємо, що нещодавно ГУР презентувало нові морські дрони Magura. Як заявили у розвідці, ці дрони перевернули ситуацію у Чорному морі на користь України.

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