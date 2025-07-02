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Буданов розповів про невдалу атаку росіян морськими дронами на Одещину

Кирило Буданов

Росія зазнала провалу під час спроби застосувати експериментальні морські дрони проти українських цілей в Одеській області. Російські безпілотники детонували ще у територіальних водах РФ, не досягнувши намічених об’єктів.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час заходу з нагородження учасників проєкту Magura, повідомляє Укрінформ.

Російські дрони не досягли цілей

За словами глави ГУР, на початку червня окупанти намагалися використати нові зразки морських безпілотників, але операція завершилася повним фіаско.

Зараз дивляться

— На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі, але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли, — заявив Буданов.

Розвідник уточнив, що російські морські дрони прямували до міста Південне в Одеській області, де планували атакувати українські об’єкти.

Однак технічні проблеми зірвали ворожі плани.

— За нашою інформацією, вони йшли на місто Південне і шукали там свої цілі, але їх спіткала невдача, — сказав Буданов.

Нагадаємо, що нещодавно ГУР презентувало нові морські дрони Magura. Як заявили у розвідці, ці дрони перевернули ситуацію у Чорному морі на користь України.

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