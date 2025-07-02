Буданов розповів про невдалу атаку росіян морськими дронами на Одещину
Росія зазнала провалу під час спроби застосувати експериментальні морські дрони проти українських цілей в Одеській області. Російські безпілотники детонували ще у територіальних водах РФ, не досягнувши намічених об’єктів.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час заходу з нагородження учасників проєкту Magura, повідомляє Укрінформ.
Російські дрони не досягли цілей
За словами глави ГУР, на початку червня окупанти намагалися використати нові зразки морських безпілотників, але операція завершилася повним фіаско.
— На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі, але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли, — заявив Буданов.
Розвідник уточнив, що російські морські дрони прямували до міста Південне в Одеській області, де планували атакувати українські об’єкти.
Однак технічні проблеми зірвали ворожі плани.
— За нашою інформацією, вони йшли на місто Південне і шукали там свої цілі, але їх спіткала невдача, — сказав Буданов.
Нагадаємо, що нещодавно ГУР презентувало нові морські дрони Magura. Як заявили у розвідці, ці дрони перевернули ситуацію у Чорному морі на користь України.