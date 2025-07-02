Нічна атака на Україну: РФ запустила ракети С-300 та 114 дронів

У ніч проти 2 липня армія РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака 2 липня: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі окупанти обстрілювали ракетами С-300 із території Курської області РФ.

А дрони запускали із напрямків Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:00 підтвердили знешкодження 79 ворожих БпЛА на Півночі, Сході та Півдні країни.

Вогневими засобами збито 40 дронів і 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

На жаль, є влучання ударних БпЛА противника у 14 локаціях, а також зафіксовано падіння збитих цілей на двох локаціях.

Зокрема, численні наслідки нічної атаки зафіксовано у Харкові та Куп’янському районі Харківської області. Є загиблий і поранений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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