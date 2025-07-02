Нових загроз немає: Буданов про наступ РФ на Дніпро

Наступ на Дніпро нині неможливий, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він зазначив, що наразі місту Дніпро нічого не загрожує, окрім звичних ракетних і дронових атак.

Чи можливий наступ на Дніпропетровську область

Це прозвучало під час його спілкування з журналістами в середу на тлі повідомлень про активізацію бойових дій поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

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– Для міста Дніпра, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачать, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини – ну, зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напряму, ідуть бойові дії, при чому ідуть вже досить таки давно. Нічого нового там нема, – наголосив Буданов.

Він також розкритикував поширення інформації про окрему “літню наступальну операцію” російських сил, назвавши це не більше ніж інформаційним штампом.

– Це кампанія, вона не припинялася. Ви бачили якусь паузу? Я особисто не бачив, – підкреслив глава української розвідки.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно заявив про захоплення російськими військами села Дачне, розташованого в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Також повідомлялося про просування ворога до “сірої зони” на інших ділянках адміністративного кордону області.

Генштаб ЗСУ, зі свого боку, не повідомляє про окупацію Дачного, проте підтверджує, що під контролем російських сил перебуває село Новосергіївка на Донеччині, яке межує з Дніпропетровською областю.

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