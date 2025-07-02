Обстріл Краматорська п`ятьма дронами: пошкоджено заклад освіти та будинки
Уночі проти 2 липня російські агресори обстріляли Краматорськ БпЛА Герань. Як наслідок, зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.
Про це йдеться в повідомленні Краматорської міськради.
Обстріл Краматорська 2 липня: що відомо
– За попередню інформацію, з використанням 5 БпЛА Герань-2, російські військові завдали ударів по місту. На щастя, обійшлося без постраждалих, – йдеться у повідомленні.
Міськрада уточнила, що росіяни пошкодили освітній заклад, житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
Остаточні наслідки удару РФ все ще встановлюються.
Нагадаємо, що в ніч на 8 червня ворог завдав три удари по Краматорську Донецької області. Тоді поранення дістав один місцевий житель, зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Джерело: Краматорська міськрада
Фото: Краматорська міськрада