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Обстріл Краматорська п`ятьма дронами: пошкоджено заклад освіти та будинки

Обстріл Краматорська 2 липня 2025: наслідки ворожої атаки

Уночі проти 2 липня російські агресори обстріляли Краматорськ БпЛА Герань. Як наслідок, зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

Про це йдеться в повідомленні Краматорської міськради.

Обстріл Краматорська 2 липня: що відомо

– За попередню інформацію, з використанням 5 БпЛА Герань-2, російські військові завдали ударів по місту. На щастя, обійшлося без постраждалих, – йдеться у повідомленні.

Міськрада уточнила, що росіяни пошкодили освітній заклад, житлові будинки та цивільну інфраструктуру. 

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Остаточні наслідки удару РФ все ще встановлюються.

Нагадаємо, що в ніч на 8 червня ворог завдав три удари по Краматорську Донецької області. Тоді поранення дістав один місцевий житель, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Джерело: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

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