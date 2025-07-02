Розкрадання 33 млн грн на закупівлі гвинтівок: ексчиновник Міноборони отримав підозру

У сфері державних закупівель в оборонному секторі виявлено черговий випадок зловживань, За даними Офісу Генерального прокурора, державі завдано збитків на понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Міноборони недоотримало обладнання на 33 млн грн: правоохоронці відкрили провадження

Як повідомили в прокуратурі, у березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на загальну суму понад 363 млн грн. Однак постачання відбулося не в повній комплектації, що підтвердила судова економічна експертиза: державі завдано збитків на 33,413 млн грн.

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Наразі триває технічна експертиза самих гвинтівок, після чого плануються додаткові судові експертизи — товарознавча та економічна.

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що оборонний сектор перебуває під особливою увагою правоохоронців, і будь-які зловживання в цій сфері отримають належну правову оцінку.

До оборудки причетний колишній посадовець Міноборони

У Службі безпеки України повідомили, що до організації оборудки причетні колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватної компанії.

Навесні 2022 року вони уклали контракт на постачання 1125 гвинтівок для потреб фронту.

Однак підприємці відвантажили оборонному відомству лише заявлену кількість зброї, але не в повній комплектації, як передбачалося умовами контракту.

Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Ба більше — він не уклав із підрядником додаткової угоди на зменшення вартості озброєння через відсутність частини комплектуючих.

У результаті, як встановило слідство, колишній посадовець разом зі своїм спільником — гендиректором компанії-постачальника — вивели в тінь усю зекономлену суму.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

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