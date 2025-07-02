Україна готова купувати або орендувати системи ППО – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у червні 2025 року Росія завдала масованих ударів по мирних містах і громадах України, випустивши понад 330 ракет, у тому числі майже 80 балістичних, понад 5 тисяч бойових безпілотників та стільки ж плануючих авіабомб.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

Росія в червні здійснила понад 10 тисяч атак дронами та КАБами

Сибіга зазначив, що такий масштаб терору свідчить про відверте ігнорування Росією мирних ініціатив під керівництвом США, які закликають припинити вбивства як перший крок до врегулювання. Він наголосив: єдиний шлях змусити РФ припинити війну — це посилення тиску на Москву та зміцнення обороноздатності України.

Зараз дивляться

– Така велика кількість безпілотників, бомб і ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і перехоплювачів. Ми також готові їх придбати або взяти в оренду, – підкреслив міністр.

Він також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів та систем ППО в Україні, зазначивши, що наша країна активно розвиває власні спроможності, але вже зараз потребує додаткової підтримки з огляду на масштаби російських атак.

Міністр наголосив, що удари РФ переважно спрямовані на цивільне населення, школи, лікарні та житлові будинки. За словами Сибіги, за даними ООН, за останні пів року кількість загиблих серед цивільних в Україні зросла на 37%.

– Зараз не час для слабких рішень. Настав час продемонструвати силу і надіслати Москві правильні сигнали, – резюмував глава МЗС.

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