Україна повернула РФ тіла двох окупантів: Клименко пояснив родинам, які їх забрати

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів родинам російських військовослужбовців, як можна забрати тіла своїх загиблих рідних після виявлення останків з військовими жетонами.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Особи солдат РФ можна дізнатися за номером жетона

На тілах знайшли жетони з номерами АВ 846408 та АВ 449638.

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Українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи, після чого повернула обидва тіла російській стороні в рамках офіційної процедури репатріації.

— Дотримуючись гуманітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури, — заявив Клименко.

Однак міністр зазначив, що Україна не має підтвердження того, що російська сторона повідомила рідних загиблих про повернення тіл на російську територію.

Тому українська сторона звертається безпосередньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького.

Перед переданням тіл українські експерти взяли ДНК-зразки.

Якщо у рідних є підстави вважати, що один із загиблих – їхній родич, їм рекомендують невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

Процедура передбачає реєстрацію через онлайн-центр ICMP, особистий візит до головного офісу комісії у Гаазі та надання ДНК-зразка для порівняння.

Після цього можна буде офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України та було передане російській стороні.

— За наявною інформацією, російська влада намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих. Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати тіла, — пояснив Клименко.

Раніше у МВС назвали імена росіян, тіла яких РФ передала під виглядом військових ЗСУ під час останніх репатріацій.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія передала Україні тіла 20 своїх загиблих військових, деякі з них були навіть із паспортами.

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