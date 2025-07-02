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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 2 липня: мінус ще 1 110 окупантів та 40 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 2 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 225-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 022 090 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 2 липня 2025

  • особового складу – близько 1 022 090 (+1 110) осіб;
  • танків – 10 985 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 931 (+3);
  • артилерійських систем – 29 794 (+40);
  • РСЗВ – 1 427;
  • засобів ППО – 1 191 (+1);
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+73);
  • крилатих ракет – 3 436;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90);
  • спеціальної техніки – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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