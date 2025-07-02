Втрати ворога на 2 липня: мінус ще 1 110 окупантів та 40 артсистем

Втрати ворога на 2 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 225-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 022 090 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 2 липня 2025

особового складу – близько 1 022 090 (+1 110) осіб;

танків – 10 985 (+2);

бойових броньованих машин – 22 931 (+3);

артилерійських систем – 29 794 (+40);

РСЗВ – 1 427;

засобів ППО – 1 191 (+1);

літаків – 420;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+73);

крилатих ракет – 3 436;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90);

спеціальної техніки – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.