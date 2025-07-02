Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 2 липня: мінус ще 1 110 окупантів та 40 артсистем
Втрати ворога на 2 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 225-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 022 090 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 2 липня 2025
- особового складу – близько 1 022 090 (+1 110) осіб;
- танків – 10 985 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 931 (+3);
- артилерійських систем – 29 794 (+40);
- РСЗВ – 1 427;
- засобів ППО – 1 191 (+1);
- літаків – 420;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 013 (+73);
- крилатих ракет – 3 436;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 786 (+90);
- спеціальної техніки – 3 921.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 2 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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