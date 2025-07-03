Йдеться про сотні тисяч дронів: Зеленський пояснив переваги угоди зі США

Підписання меморандуму з американською компанією Swift Beat дозволить масштабувати виробництво дронів, зокрема лише цього року йдеться про сотні тисяч.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи угоду про українсько-американське виробництво дронів, яка була сьогодні підписала у Данії.

Зеленський про угоду з американською компанією Swift Beat

– Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька компаній, що зосереджуються на дронах різного типу. Але найголовніше: цього року – сотні тисяч, а наступного буде збільшення, – зазначив Володимир Зеленський.

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За його словами, головний компонент угоди – це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні.

– Ми тестували такі дрони кількох компаній, а тепер підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття Шахедів у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок – працювати в цьому напрямі, – зауважив Зеленський.

Президент наголосив також, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій – це дозволить прискорити та збільшити їхнє виробництво.

Сьогодні в Данії в присутності президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустем Умєров та CEO компанії американської компанії Swift Beat Ерік Шмідт підписали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство у сфері виробництва безпілотних систем.

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