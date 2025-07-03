Понад сто осіб з 2022 року: на Волині депутат облради переправляв ухилянтів за кордон

СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для переправки ухилянтів за кордон.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Ухилянтів відправляли за кордон під виглядом волонтерів

За матеріалами справи, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами, згідно з якими військовозобов’язані чоловіки вважалися волонтерами.

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За цими фальшивими паперами Волинська ОВА нібито відряджала їх за кордон для отримання гуманітарної допомоги.

За свої послуги учасники злочинної групи брали до $5 тис. з одного клієнта.

Починаючи з 2022 року, зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів від мобілізації.

Слідство встановило, що депутат був частиною організованої злочинної групи, яку раніше розкрила СБУ.

Керувала схемою колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації, яку вже затримали правоохоронці.

На основі зібраних доказів депутату повідомили про підозру за участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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