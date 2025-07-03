Варварський злочин: Сибіга закликав до тиску на РФ через удар по порту Одеси

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив ракетний удар Росії по Одеському порту, внаслідок якого загинули щонайменше двоє людей, а ще шестеро дістали поранення, серед них – двоє громадян Сирії.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі X.

Росія атакувала порт в Одесі: Сибіга вимагає рішучої відповіді світу

Сибіга наголосив, що удар по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну є навмисним і є варварським воєнним злочином.

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За його словами, Росія відкидає будь-які спроби досягти припинення вогню чи просування до миру, а навпаки – лише посилює терор.

– Москва повинна негайно зіткнутися зі зростаючим тиском, – підкреслив він.

Міністр зазначив, що ця атака не є поодиноким випадком, а є частиною цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також проти глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

Сибіга нагадав, що під час недавнього візиту до Одеського порту міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля вони стали свідками наслідків подібних ударів.

Він закликав до рішучої міжнародної відповіді на варварські дії Росії, зокрема до чіткого засудження, посилення тиску на агресора та зміцнення обороноздатності України.

– Москва має розуміти, що такі дії не будуть терпітися, – додав глава української дипломатії.

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