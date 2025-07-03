Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що кількість постраждалих в результаті вибуху поблизу Житомира 2 липня виросла до 82 осіб.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Що відомо про наслідки вибуху

– Кількість постраждалих зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них – четверо дітей. На щастя, стан госпіталізованих — середньої тяжкості або легкий, – розповів Бунечко.

Він додав, що один із постраждалих – іноземець, якому також надали необхідну допомогу, прихисток і лікування.

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За його словами, наразі зафіксовано двоє загиблих.

– Відновлення пошкоджених будівель не відкладається – працюватимемо разом: держава, область і громада, – повідомив очільник ОВА.

Також Бунечко заявив, що пожежу уже ліквідували, проте на місці події тривають оперативно-слідчі дії, з’ясовуються причини трагедії.

– Рух трасою М-06 вже повністю відновлено – всі обмеження знято, – уточнив чиновник.

Нагадаємо, 2 липня близько 18 години неподалік міста Житомир стався масштабний вибух на трасі Київ — Чоп.

Першочергово вважалось, що вибух стався на АЗС, проте потім місцева влада розповіла, що інцидент відбувся на двох підприємствах.

Фото: Житомиробленерго

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