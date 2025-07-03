Вибухи біля Житомира: у області перевірили якість повітря

Контроль якості повітря у селі Березина Житомирської області, де напередодні пролунали вибухи, показав незначні відхилення від норми.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Повітря в Березині: результати вимірювань після вибухів

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели повторні заміри 3 липня з 16:00 до 17:00 у двох точках поблизу місця надзвичайної ситуації.

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На відстані 100 метрів на схід від епіцентру вибуху зафіксовано незначне перевищення норми діоксиду азоту (0,22 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³) і значне перевищення норми сірчистого ангідриду (1,0 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³). Рівень оксиду вуглецю та аміаку – в межах норми.

На відстані 400 метрів на південний схід виявили лише невелике перевищення сірчистого ангідриду (0,6 мг/м³ при нормі 0,5 мг/м³), інші показники залишаються в нормі.

— Підвищений рівень сірки в повітрі у селі Березина пов’язаний із пожежами після вибухів. Оскільки пожежі вже ліквідовані ДСНС, ситуація повинна покращитися найближчим часом, — зазначив Бунечко.

Нагадаємо, у міськраді повідомили, що вибух стався на АЗС за кільцевою дорогою Житомира на трасі в напрямку Києва – поблизу населеного пункту Березина.

Фото: Житомиробленерго

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