З яких предметів вступники найчастіше отримували 200 балів у 2025 році: що каже МОН

За даними МОН, понад 218 тис. учасників НМТ-2025 вже знають свої результати.

З яких предметів вступники найчастіше отримували 200 балів, а які складали найгірше на НМТ-2025 — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які предмети НМТ вступники склали найкраще у 2025 році

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підкреслив, що навіть за умов війни цьогорічні вступники з усієї країни, включаючи прифронтові території, виявили високу активність у проходженні тестування, сильну мотивацію та достойний рівень результатів у загальному конкурсі.

Зараз дивляться

Наразі вже відомі результати 13 із 17 основних сесій національного мультипредметного тесту НМТ-2025, це понад 218 тис. учасників (результати решти сесій будуть оприлюднені згодом).

За даними, найвищі результати показали знання з математики. Саме з цього предмета була найбільша кількість 200-бальників, таких учасників наразі 1163.

Не склали математику 11,7% вступників, торік цей показник був вищим — 14%.

З яких предметів вступники найчастіше отримували 200 балів

У МОН повідомляють, що 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів.

З них 250 склали два предмети на максимальний бал, 31 учасник — три предмети, а троє мають 200 балів із чотирьох предметів.

Серед предметів, які вступники склали найкраще, окрім математики, знаходяться:

англійська мова — 765 максимальних результатів;

українська мова — 658 учасників отримали 200 балів.

З яких предметів вступники завалили тести у 2025 році

Серед вибіркових предметів найскладнішими для вступників виявилася фізика.

МОН повідомляє, що 10% учасників не впоралися із завданнями.

Не подолали порогового бала також:

з хімії — 6% учасників;

з іспанської мови — 4,5% учасників.

Варто зауважити, що кількість учасників НМТ, які обирають дані предмети не дуже велика, тому шкала оцінювання є більш чутливою.

Міністерство освіти звертає увагу, що абітурієнти, які не змогли подолати пороговий бал НМТ з окремих предметів, все ще мають шанс вступити до коледжів або професійно-технічних училищ.

Україна відчуває гостру потребу у кваліфікованих працівниках, зокрема, у механіках, будівельниках, агроспеціалістах та молодшому медперсоналі. Саме ці професії є затребуваними на сучасному ринку праці та мають критичне значення для відбудови держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.