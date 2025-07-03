Завжди памʼятатимемо ваші операції: вітання Зеленського до Дня армійської авіації ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Зеленський привітав ЗСУ з Днем армійської авіації

У День армійської авіації він звернувся з теплими словами подяки та підтримки до захисників і захисниць.

– День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших, – написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за роботу та внесок в оборону нашої держави.

Зараз дивляться

– Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації, – додав він.

День армійської авіації 2025

Нагадаємо, 3 червня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 8 січня 2025 року.

Рішення про запровадження свята було ухвалено, щоб віддати шану мужності та героїзму воїнів армійської авіації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.