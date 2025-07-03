Завжди памʼятатимемо ваші операції: вітання Зеленського до Дня армійської авіації ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.
Зеленський привітав ЗСУ з Днем армійської авіації
У День армійської авіації він звернувся з теплими словами подяки та підтримки до захисників і захисниць.
– День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших, – написав президент у своєму телеграм-каналі.
Зеленський подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за роботу та внесок в оборону нашої держави.
– Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації, – додав він.
День армійської авіації 2025
Нагадаємо, 3 червня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 8 січня 2025 року.
Рішення про запровадження свята було ухвалено, щоб віддати шану мужності та героїзму воїнів армійської авіації.