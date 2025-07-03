Зеленський сподівається на розмову з Трампом у найближчі дні

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що вже завтра, 4 липня, або найближчими днями проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками медіа спільно з прем’єр-міністером Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, відповідаючи на питання щодо прожовження постачання певного озброєння зі США.

Зеленський поговорить з Трампом про постачання зброї

– Щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями я поговорю про це з президентом Трампом, – наголосив він.

Зараз дивляться

Зеленський також висловив сподівання на продовження американської підтримки, оскільки є певні позиції, які Європа, на жаль, не може надати.

– Особливо, якщо ми говоримо про ракети до ЗРК Patriot. Ми також розраховуємо на власне українське виробництво. На це нам потрібне більше фінансування, і ми говорили про це сьогодні, – зауважив президент.

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США.

Водночас у Держдепі заявили, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання зброї Україні, зазначивши, що йдеться про один конкретний аспект, який змінився.

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